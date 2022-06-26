Миколаївські десантники збили російський «Алігатор»

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«Сьогодні 26 червня, підрозділом протиповітряної оброни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України з ПЗРК “Ігла” був збитий російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 “Алігатор”», - повідомили у ДШВ.

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Підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України й надалі продовжують виконувати бойові завдання та знищувати ворогів Батьківщини з усього наявного озброєння, наголосили у пресслужбі.

Нагадаємо

Миколаївський десантник у п'ятницю збив штурмовик російських окупантів Су-25 “Грач”.