Николаевские десантники сбили российский «Аллигатор»
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Николаевские десантники сбили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52. Об этом в воскресенье информирует пресс-служба ДШВ ВСУ, пишет УНН.
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«Сегодня 26 июня, подразделением противовоздушной обороны 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины по ПЗРК “Игла” был сбит российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 “Аллигатор”», - сообщили в ДШУ.
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Подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины и дальше продолжают выполнять боевые задания и уничтожать врагов Родины из всего имеющегося вооружения, подчеркнули в пресс-службе.
Напомним
Николаевский десантник в пятницу сбил штурмовик русских оккупантов Су-25 “Грач”.