Михайлюка включено в символічну збірну сезону дивізіону NCAA
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Українського захисника “Канзас Джейхоукс” Святослава Михайлюка обрано в другу символічну збірну регулярного чемпіонату конференції “Big 12” в американській лізі студентського баскетболу (NCAA), повідомляє УНН з посиланням на БК “Канзас”.
У середньому в сезоні наш гравець набирав за матч 15,3 очок, робив по 4,1 підбирання і здійснював по 2,7 результативних передач.
Примітно, що в першу символічну збірну потрапило п’ятеро гравців серед яких партнер по команді Михайлюка — Девонте Грем.
Варто відзначити, що у складі “Канзасу” старшокурсник Михайлюк став переможцем регулярного чемпіонату.
Як повідомляв УНН, Михайлюк увійшов в історію “Канзасу” за кількістю набраних очок.