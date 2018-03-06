Михайлюка включено в символічну збірну сезону дивізіону NCAA

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Українського захисника “Канзас Джейхоукс” Святослава Михайлюка обрано в другу символічну збірну регулярного чемпіонату конференції “Big 12” в американській лізі студентського баскетболу (NCAA), повідомляє УНН з посиланням на БК “Канзас”.

У середньому в сезоні наш гравець набирав за матч 15,3 очок, робив по 4,1 підбирання і здійснював по 2,7 результативних передач.

Примітно, що в першу символічну збірну потрапило п’ятеро гравців серед яких партнер по команді Михайлюка — Девонте Грем.

Варто відзначити, що у складі “Канзасу” старшокурсник Михайлюк став переможцем регулярного чемпіонату.

Як повідомляв УНН, Михайлюк увійшов в історію “Канзасу” за кількістю набраних очок.

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