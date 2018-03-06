Михайлюка включено в символическую сборную сезона дивизиона NCAA
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Украинский защитник “Канзас Джейхоукс” Святослав Михайлюк избран во вторую символическую сборную регулярного чемпионата конференции “Big 12” в американской лиге студенческого баскетбола (NCAA), сообщает УНН со ссылкой на БК “Канзас”.
В среднем в сезоне наш игрок набирал за матч 15,3 очков, делал по 4,1 подбора и осуществлял по 2,7 результативных передач.
Примечательно, что в первую символическую сборную попали пятеро игроков среди которых партнер по команде Михайлюка — Девон Грэм.
Стоит отметить, что в составе “Канзаса” старшекурсник Михайлюк стал победителем регулярного чемпионата.
Как сообщал УНН, Михайлюк вошел в историю “Канзаса” по количеству набранных очков.