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Міграційний скандал: Іспанія продовжує приймати судна

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Іспанія погодилася прийняти гуманітарний човен з 59 мігрантами, врятованими біля узбережжя Лівії, після того, як Італія та Мальта відмовилися приймати його у своїх портах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Човен Open Arms, який належить іспанській благодійній організації Proactiva Open Arms, повідомив, що пізно в суботу буде прямувати до Барселони після отримання пропозиції від мера міста Ади Колау.

Представники організації засудили "нелюдську політику та закриті порти в Італії та Мальті" і повідомили, що судно прибуде до Барселони в середу.

Як повідомляв УНН, італійські порти будуть закриті все літо для кораблів неурядових організацій, які рятують мігрантів, які намагаються переплисти Середземне море з Африки до Європи.

Вчора судно каталонської неурядової організації Proactiva Open Arms попросило дозволу висадити в іспанському порту 59 мігрантів, врятованих біля берегів Лівії.

Нагадаємо, раніше уряд Італії закрив свої порти для кораблів з врятованими у Середземному морі біженцями, заявивши, що мігрантів має приймати Мальта. Франція засудила відмову сусідньої держави та звинуватила італійський уряд у "цинізмі" та попросила Рим переглянути свою позицію. Судно Aquarius з мігрантами погодилася прийняти Іспанія.

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