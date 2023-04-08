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"Ми все не можемо зупинитися робити зло": у рф з'явилось антивоєнне графіті

"Ми все не можемо зупинитися робити зло": у рф з'явилось антивоєнне графіті

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. У петербурзі виникло антивоєнне графіті "Пробач їм, бо не знають що творять". Фотографію графіті опублікував в інстаграмі петербурзький художник під ніком vano_bogomaz, передає УНН.

Деталі

"Минуло 2000 років, а ми все не можемо зупинитися робити зло", - написав художник.

У центрі графіті зображено розіп'ятий Ісус Христос, змальований з картини Дієго Веласкеса, з обох боків від нього стоять солдати в уніформі.

Як повідомляє "Север.Реалии", колаж з'явився на Косій лінії Василівського острова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хакери виклали антивоєнну афішу на сайт кінотеатру в російському Бєлгороді

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