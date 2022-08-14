Хакери виклали антивоєнну афішу на сайт кінотеатру в російському Бєлгороді
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Хакери виклали антивоєнну афішу на сайт кінотеатру "Перемога" у російському Бєлгороді. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що після злому на сайті кінотеатру "Перемога" у прокаті "з'явилися" фільми Олексія Навального "Він вам не Дімон" та "Палац" володимира путіна. Невідомі запропонували переглянути програму Fake News журналістки Марії Борзунової про викриття фейків про "спецоперацію" в Україні та фільм про Бучу. В описі вказали, що у головних ролях: володимир путін і Президент України Володимир Зеленський.
Сам сайт працює з перебоями: більшість сторінок недоступна, решта - завантажуються дуже довго.
На кінотеатрі висів банер із українською бабусею з радянським прапором. До 9 травня навпроти "Перемоги" поставили її скульптуру. Але згодом прибрали через вандалів.
Доповнення
Хакери зламали офіційний сайт "pособоронекспорту" – російської державної компанії, що виступає ключовим посередником з експорту та імпорту технологій та послуг військового та подвійного призначення.