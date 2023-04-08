"Мы все не можем остановиться делать зло": в рф появилось антивоенное граффити

Детали

"Прошло 2000 лет, а мы все не можем остановиться делать зло", - написал художник.

В центре граффити изображен распятый Иисус Христос, срисованный с картины Диего Веласкеса, по обе стороны от него стоят солдаты в униформе.

Как сообщает "Север.Реалии", коллаж появился на Косой линии Васильевского острова.

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