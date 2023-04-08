"Мы все не можем остановиться делать зло": в рф появилось антивоенное граффити
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В петербурге возникло антивоенное граффити "Прости им, потому что не знают что творят". Фотографию граффити опубликовал в инстаграме петербургский художник под ником vano_bogomaz, передает УНН.
Детали
"Прошло 2000 лет, а мы все не можем остановиться делать зло", - написал художник.
В центре граффити изображен распятый Иисус Христос, срисованный с картины Диего Веласкеса, по обе стороны от него стоят солдаты в униформе.
Как сообщает "Север.Реалии", коллаж появился на Косой линии Васильевского острова.
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