Ми віримо в наш успіх та очікуємо дещо від партнерів: Зеленський про контрнаступ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Україна вірить в успіх майбутнього контрнаступу та очікує деякі речі у питаннях військової підтримки від партнерів, заявив на прес конференції у Гаазі Президент Володимир Зеленський, додавши, що наразі триває підготовка, передає кореспондент УНН.
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"Ми віримо в успіх нашого контрнаступу. Це дуже важливо. Ми робимо максимум. Не лише наші військові, а й наше суспільство. Ми дійсно готуємося до контрнаступу і ми не думаємо про те, що у нас може не бути успіху. У мене є єдина мета і ціль. Я впевнений що результату ми досягнемо. Я не можу сказати, що 100-відсотковий успіх гарантовано, бо ніхто цього не знає", — відповів Зеленський на питання про те, що може статися у разі невдалого контрнаступу ЗСУ.
Деталі
Він зазначив, дещо неправильно говорити про "успіх", якщо втрачаєш людей.
"Навіть якщо ти перемагаєш у певних сферах, ви програєте - втрачаєте людей. І ці втрати для нас дуже болючі. У будь-якому випадку ми підемо вперед. Ми очікуємо дечого від наших партнерів", - додав Президент.
Доповнення
Міністр оборони України Олексій Резніков раніше повідомляв, що підготовка до контрнаступу завершується.