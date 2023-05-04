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Ми віримо в наш успіх та очікуємо дещо від партнерів: Зеленський про контрнаступ

Ми віримо в наш успіх та очікуємо дещо від партнерів: Зеленський про контрнаступ

Київ • УНН

 • 1250364 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Україна вірить в успіх майбутнього контрнаступу та очікує деякі речі у питаннях військової підтримки від партнерів, заявив на прес конференції у Гаазі Президент Володимир Зеленський, додавши, що наразі триває підготовка, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Ми віримо в успіх нашого контрнаступу. Це дуже важливо. Ми робимо максимум. Не лише наші військові, а й наше суспільство. Ми дійсно готуємося до контрнаступу і ми не думаємо про те, що у нас може не бути успіху. У мене є єдина мета і ціль. Я впевнений що результату ми досягнемо. Я не можу сказати, що 100-відсотковий успіх гарантовано, бо ніхто цього не знає", — відповів Зеленський на питання про те, що може статися у разі невдалого контрнаступу ЗСУ.

Деталі

Він зазначив, дещо неправильно говорити про "успіх", якщо втрачаєш людей.

"Навіть якщо ти перемагаєш у певних сферах, ви програєте - втрачаєте людей. І ці втрати для нас дуже болючі. У будь-якому випадку ми підемо вперед. Ми очікуємо дечого від наших партнерів", - додав Президент.

Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков раніше повідомляв, що підготовка до контрнаступу завершується.

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