Ми відіб’ємо і Маріуполь, і Схід, і Південь. Але легко там не буде - Арестович

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“Головна інтрига у нас, як завжди, це Схід України, де противник продовжує намагатись оточити угрупування наших військ в зоні ООС від Ізюму на Південь і від Волновахи на Північ. Ми знаємо про це, зосереджуємо відповідно наші зусилля на відбиття цієї загрози”, - сказав Арестович.

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Так, з його слів, напередодні в районі Волновахи противник спробував розпочати наступ, але був відбитий.

Крім того, повідомив радник глави ОП, росіяни намагались затиснути з фронту район Авдіївки, Ясенуватої – але також були відбиті з великими втратами.

Щодо Ізюму, то зі слів Арестовича противник зосереджувався, але “прикрі події, які чомусь трапились північніше Харкова, трохи угальмували ці їх спроби кудись наступати”.

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“Менш із тим ми маємо позбутися ілюзій. Там ще предстоять важкі бої за Південь, за маріуполь, за Схід України. Але після цих боїв, я не думаю, що у російської федерації залишаться хоч якісь резерви для активних наступальних дій… Я вірю в Збройні сили, вірю в перемогу, вірю в наш народ, і я думаю що ми відіб’ємо і Маріуполь, і Схід України, і Південь. Але уважно слідкуємо – легко там не буде”, - додав Арестович.

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Як писав УНН, на думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, метою відведення росією військ може бути перегрупування і підготовка до фінальної битви за Донбас.