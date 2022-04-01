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Відведення військ: росія готується до битви за Донбас, каже МЗС України

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Метою відведення росією військ може бути перегрупування і підготовка до фінальної битви за Донбас. Про це заявив в інтерв'ю на каналі CNN міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише УНН.

Відведення військ: росія готується до битви за Донбас, каже МЗС України

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Так, дипломат вказав, що росія оголосила про "значне зниження" військової активності навколо Києва і Чернігова в той момент, коли українські сили вже почали успішно відтісняти окупантів від сіл і невеликих міст поблизу Києва.

Росіяни відчували, що не можуть утримати лінію фронту навколо Києва, зазначив він.

Цитата 

"Друге - так, ми бачимо, що частина їхніх військових частин відходить назад на територію Білорусі. Але в той же час ми чуємо послідовні повідомлення, а також отримуємо розвіддані про те, що вони як і раніше дивляться на Донбас як на легку здобич. У нас різна думка, але я не виключаю варіанту, що цей відхід має дві причини. По-перше, це активне висунення наших військ вперед і звільнення сіл і селищ, а по-друге, їм необхідно перегрупувати ресурси і підготуватися до битви за Донбас", - зазначив міністр.

Russian forces have reduced military activity on two fronts in Ukraine. I asked Ukraine's Foreign Minister @DmytroKuleba why he thinks that is. "They cannot sustain the pressure,” Kuleba says. "They need to regroup resources and to prepare for the battle for Donbas.” pic.twitter.com/xvN3NFFqq1

— Christiane Amanpour (@amanpour) April 1, 2022

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, воїни Збройних Сил України відновили контроль над частиною населених пунктів у Київській та Чернігівській областях.

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