Відведення військ: росія готується до битви за Донбас, каже МЗС України

Деталі

Так, дипломат вказав, що росія оголосила про "значне зниження" військової активності навколо Києва і Чернігова в той момент, коли українські сили вже почали успішно відтісняти окупантів від сіл і невеликих міст поблизу Києва.

Росіяни відчували, що не можуть утримати лінію фронту навколо Києва, зазначив він.

Цитата

"Друге - так, ми бачимо, що частина їхніх військових частин відходить назад на територію Білорусі. Але в той же час ми чуємо послідовні повідомлення, а також отримуємо розвіддані про те, що вони як і раніше дивляться на Донбас як на легку здобич. У нас різна думка, але я не виключаю варіанту, що цей відхід має дві причини. По-перше, це активне висунення наших військ вперед і звільнення сіл і селищ, а по-друге, їм необхідно перегрупувати ресурси і підготуватися до битви за Донбас", - зазначив міністр.

Russian forces have reduced military activity on two fronts in Ukraine. I asked Ukraine's Foreign Minister @DmytroKuleba why he thinks that is. "They cannot sustain the pressure,” Kuleba says. "They need to regroup resources and to prepare for the battle for Donbas.” pic.twitter.com/xvN3NFFqq1

— Christiane Amanpour (@amanpour) April 1, 2022

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, воїни Збройних Сил України відновили контроль над частиною населених пунктів у Київській та Чернігівській областях.