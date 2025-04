Отвод войск: россия готовится к битве за Донбасс, говорит МИД Украины

Детали

Так, дипломат указал, что Россия объявила о "значительном снижении" военной активности вокруг Киева и Чернигова в тот момент, когда украинские силы уже начали успешно оттеснять оккупантов от сел и небольших городов вблизи Киева.

Россияне чувствовали, что не могут удержать линию фронта вокруг Киева, отметил он.

Цитата

"Второе – да, мы видим, что часть их воинских частей отходит обратно на территорию Беларуси. Но в то же время мы слышим последовательные сообщения, а также получаем разведданные о том, что они по-прежнему смотрят на Донбасс как на легкую добычу. У нас разное мнение, но я не исключаю варианта, что этот отход имеет две причины. Во-первых, это активное выдвижение наших войск вперед и освобождение сел и поселков, а во-вторых, им необходимо перегруппировать ресурсы и подготовиться к битве за Донбасс", - отметил министр.

Russian forces have reduced military activity on two fronts in Ukraine. I asked Ukraine's Foreign Minister @DmytroKuleba why he thinks that is. "They cannot sustain the pressure,” Kuleba says. "They need to regroup resources and to prepare for the battle for Donbas.” pic.twitter.com/xvN3NFFqq1

— Christiane Amanpour (@amanpour) April 1, 2022

Напомним

Как сообщал УНН, воины Вооруженных Сил Украины восстановили контроль над частью населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях.