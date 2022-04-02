Мы отобьем и Мариуполь, и Восток, и Юг. Но легко там не будет - Арестович
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Впереди Украину ждут тяжелые бои за Юг и Восток, но Вооруженным силам удастся одержать победу. Об этом на брифинге в субботу сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, пишет УНН.
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“Главная интрига у нас, как всегда, это Восток Украины, где противник продолжает пытаться окружить группировку наших войск в зоне ООС от Изюма к Югу от Волновахи на Север. Мы знаем об этом, концентрируем соответственно наши усилия на отражение этой угрозы”, - сказал Арестович.
Детали
Так, по его словам, накануне в районе Волновахи противник попытался начать наступление, но был отбит.
Кроме того, сообщил советник главы ОП, россияне пытались зажать с фронта район Авдеевки, Ясеноватой - но также были отбиты с большими потерями.
Что касается Изюма, то со слов Арестовича, противник сосредоточивался, но “досадные события, которые почему-то случились севернее Харькова, немного притормозили эти их попытки куда-то наступать”.
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“Тем не менее, мы должны избавиться от иллюзий. Там еще предстоят тяжелые бои за Юг, за Мариуполь, за восток Украины. Но после этих боев, я не думаю, что у российской федерации останутся хоть какие-то резервы для активных наступательных действий. Я верю в Вооруженные силы, верю в победу, верю в наш народ, и я думаю, что мы отобьем и Мариуполь, и Восток Украины и Юг. Но внимательно следим - легко там не будет”, - добавил Арестович.
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Как писал УНН, по мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, целью отвода россией войск может быть перегруппировка и подготовка к финальной битве за Донбасс.