Мы отобьем и Мариуполь, и Восток, и Юг. Но легко там не будет - Арестович

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“Главная интрига у нас, как всегда, это Восток Украины, где противник продолжает пытаться окружить группировку наших войск в зоне ООС от Изюма к Югу от Волновахи на Север. Мы знаем об этом, концентрируем соответственно наши усилия на отражение этой угрозы”, - сказал Арестович.

Детали

Так, по его словам, накануне в районе Волновахи противник попытался начать наступление, но был отбит.

Кроме того, сообщил советник главы ОП, россияне пытались зажать с фронта район Авдеевки, Ясеноватой - но также были отбиты с большими потерями.

Что касается Изюма, то со слов Арестовича, противник сосредоточивался, но “досадные события, которые почему-то случились севернее Харькова, немного притормозили эти их попытки куда-то наступать”.

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“Тем не менее, мы должны избавиться от иллюзий. Там еще предстоят тяжелые бои за Юг, за Мариуполь, за восток Украины. Но после этих боев, я не думаю, что у российской федерации останутся хоть какие-то резервы для активных наступательных действий. Я верю в Вооруженные силы, верю в победу, верю в наш народ, и я думаю, что мы отобьем и Мариуполь, и Восток Украины и Юг. Но внимательно следим - легко там не будет”, - добавил Арестович.

Ранее

Как писал УНН, по мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, целью отвода россией войск может быть перегруппировка и подготовка к финальной битве за Донбасс.