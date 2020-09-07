МИ розрубаємо корупційні вертикалі, які сформувалися з початку 90-х - Геращенко

“Цифри, наприклад, за викраденнями автотранспорту, вони навпаки у нас знижуються. І ми нещадно боремося з викрадачами автомобілів. Наприклад, два тижні тому начальнику поліції міста Києва пропонували через посередників хабара 350 тис. доларів і частку в кримінальному бізнесі по викраденню автомобілів. Замість цього хабародавець знаходиться зараз в СІЗО. І буде нести відповідальність за пропозицію хабарів. Ми зараз розрубуємо корупційні спрути, вертикалі, які формувалися з початку 90-х років. Коли, в тому числі, і поліцейських, і прокурорів і суддів втягували в корупційні схеми”, — сказав Антон Геращенко.

Нагадаємо, поліцейським Києва пропонували 350 тис. грн хабара за “кришування” автовикрадачів.