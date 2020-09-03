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Поліцейським Києва пропонували 350 тис. грн хабаря за "кришування" викрадачів автівок

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Посадовцям поліції Києва чоловік пропонував 350 тисяч гривень хабаря за "кришування" викрадачів автомобілів, зокрема і за зняття з розшуку свого спільника, якого розшукують за незаконні заволодіння автотранспортом. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.

Поліцейським Києва пропонували 350 тис. грн хабаря за "кришування" викрадачів автівок

“Під час досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, працівники столичної поліції отримали інформацію про намір фігуранта надати пропозицію неправомірної вигоди посадовій особі”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що також правоохоронці отримали інформацію про те, що за певну суму чоловік запропонував поліцейському зняти з розшуку свого спільника, якого розшукують за незаконні заволодіння автотранспортом.

“У ході проведення спеціальної операції правоохоронці затримали обох спільників, які приїхали на зустріч із "домовленою“ сумою у 350 тисяч гривень. Вони — кияни, 1972 та 1976 років народження, які раніше були судимі за аналогічні злочини”, — розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

За його словами, гроші зловмисники запропонували за створення умов для безперешкодного продовження злочинної діяльності, а саме безпідставне повернення заарештованих автомобілів, а також зняття з розшуку одного фігуранта.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

За погодженням із Офісом Генеральної прокуратури слідчі оголосили затриманим про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав обом фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави — 1 520 000 та 2 100 000 гривень.

“Під час обшуків за місцем проживання фігурантів ми виявили та вилучили три автомобілі, які знаходилися у розшуку, пристрої та технічні засоби для незаконного викрадення автомобілів. Окрім цього, зловмисників підозрюють у вимаганні грошей від власників автівок за їх повернення. Під час розслідування будуть встановлені факти злочинної діяльності угруповання, їх спільників, а також встановлюватимуться можливі факти неділового співробітництва з поліцейськими, співробітниками інших правоохоронних органів, які надавали допомогу у скоєнні злочинів. При встановленні таких фактів вся інформація буде передаватися до Державного бюро розслідувань”, — додав Андрій Крищенко.

Нагадаємо, у Києві повідомили про підозру двом зловмисникам, які підозрюються у викраденні з авто підприємця майже півмільйона гривень. 

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