Ми повинні влаштовувати ворогу "сюрпризи": речник Повітряних сил пояснив, чим будуть корисні комплекси NASAMS

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"Існує система протиповітряної оборони держави, це різні комплекси, які працюють в єдиній системі. Є протиповітряна оборона сухопутних військ та інших сил оборони, але повинен бути єдиний центр управління, це цілий величезний механізм, який працює по всій території країни. Серед них і переносні зенітно-ракетні системи, і винищувачі, які в мирний час несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони держави. Тобто все одне одного доповнює. Комплекс NASAMS хотілося б додати, бо ми сьогодні працюємо в умовах бойових дій. У мирний час наші комплекси були у стаціонарному положенні, стояли на відповідних ділянках, перекриваючи фактично повністю повітряний простір території держави. Та після завдання ударів по Україні, по аеродромах, по засобах ППО, ми опинились в інших реаліях. Ми повинні вести бойові дії із засадних позицій і влаштовувати ворогу "сюрпризи", там де він хоче пролетіти", – розповів Ігнат.

Він додав, що комплекс NASAMS дозволяє працювати саме в такому режимі. Він мобільний, швидко може пересуватися і змінювати позиції. В його пусковій установці шість ракет і саме швидкість та оперативність затребувані в сьогоднішніх умовах війни.

Нагадаємо

Міноборони США уклало контракт на 182 млн доларів з компанією Raytheon Technologies на закупівлю зенітних ракетних комплексів (ЗРК) малої та середньої дальності NASAMS для України.