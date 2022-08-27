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Ми повинні влаштовувати ворогу "сюрпризи": речник Повітряних сил пояснив, чим будуть корисні комплекси NASAMS

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Мобільність, швидкість пересування та здатність працювати із засадних позицій – саме цим критеріям відповідають комплекси NASAMS, а значить суттєво зможуть допомогти покращити положення наших військових на фронті. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Ми повинні влаштовувати ворогу "сюрпризи": речник Повітряних сил пояснив, чим будуть корисні комплекси NASAMS

Цитата

"Існує система протиповітряної оборони держави, це різні комплекси, які працюють в єдиній системі. Є протиповітряна оборона сухопутних військ та інших сил оборони, але повинен бути єдиний центр управління, це цілий величезний механізм, який працює по всій території країни. Серед них і переносні зенітно-ракетні системи, і винищувачі, які в мирний час несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони держави. Тобто все одне одного доповнює. Комплекс NASAMS хотілося б додати, бо ми сьогодні працюємо в умовах бойових дій. У мирний час наші комплекси були у стаціонарному положенні, стояли на відповідних ділянках, перекриваючи фактично повністю повітряний простір території держави. Та після завдання ударів по Україні, по аеродромах, по засобах ППО, ми опинились в інших реаліях. Ми повинні вести бойові дії із засадних позицій і влаштовувати ворогу "сюрпризи", там де він хоче пролетіти", – розповів Ігнат.

Він додав, що комплекс NASAMS дозволяє працювати саме в такому режимі. Він мобільний, швидко може пересуватися і змінювати позиції. В його пусковій установці шість ракет і саме швидкість та оперативність затребувані в сьогоднішніх умовах війни.

Нагадаємо

Міноборони США уклало контракт на 182 млн доларів з компанією Raytheon Technologies на закупівлю зенітних ракетних комплексів (ЗРК) малої та середньої дальності NASAMS для України.

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