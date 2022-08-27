Мы должны устраивать врагу "сюрпризы": спикер Воздушных сил объяснил, чем будут полезны комплексы NASAMS

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"Существует система противовоздушной обороны государства, это разные комплексы, работающие в единой системе. Есть противовоздушная оборона сухопутных войск и других сил обороны, но должен быть единый центр управления, это целый огромный механизм, работающий по всей территории страны. Среди них и переносные зенитно-ракетные системы, и истребители, которые в мирное время несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны государства. То есть все друг друга дополняет. Комплекс NASAMS хотелось бы добавить, потому что мы сегодня работаем в условиях боевых действий. В мирное время наши комплексы были в стационарном положении, стояли на соответствующих участках, перекрывая фактически полностью воздушное пространство территории государства. Но после нанесения ударов по Украине, по аэродромам, по средствам ПВО, мы оказались в других реалиях. Мы должны вести боевые действия с основополагающих позиций и устраивать врагу "сюрпризы", там где он хочет пролететь", – рассказал Игнат.

Он добавил, что комплекс NASAMS позволяет работать именно в таком режиме. Он мобилен, быстро может передвигаться и менять позиции. В его пусковой установке шесть ракет и именно скорость и оперативность востребованы в сегодняшних условиях войны.

Напомним

Минобороны США заключило контракт на 182 млн долларов с компанией Raytheon Technologies на закупку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS для Украины.