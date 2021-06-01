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Ми повернемося сильнішими: Зінченко прокоментував поразку у фіналі Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 12789 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Півзахисник збірної України Олександр Зінченко прокоментував поразку "Манчестер Сіті" від "Челсі" у фіналі Ліги чемпіонів, передає УНН з посиланням на Instagram футболіста.

Ми повернемося сильнішими: Зінченко прокоментував поразку у фіналі Ліги чемпіонів

Цитата:

"Неможливо зараз описати свої відчуття. Ми постаралися викластися на полі. Весь сезон ми пахали, як тварини, але цього було недостатньо. Ми повернемося сильнішими! І я впевнений, що "Сіті" скоро виграє Лігу чемпіонів, тому що ви цього заслуговуєте", - написав Зінченко.

Деталі

Фінальний поєдинок в Лізі чемпіонів проти "Челсі" (0:1) став для Зінченка 100-м матчем у блакитній футболці у всіх турнірах.

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Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

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