Ми повернемося сильнішими: Зінченко прокоментував поразку у фіналі Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Півзахисник збірної України Олександр Зінченко прокоментував поразку "Манчестер Сіті" від "Челсі" у фіналі Ліги чемпіонів, передає УНН з посиланням на Instagram футболіста.
Цитата:
"Неможливо зараз описати свої відчуття. Ми постаралися викластися на полі. Весь сезон ми пахали, як тварини, але цього було недостатньо. Ми повернемося сильнішими! І я впевнений, що "Сіті" скоро виграє Лігу чемпіонів, тому що ви цього заслуговуєте", - написав Зінченко.
Деталі
Фінальний поєдинок в Лізі чемпіонів проти "Челсі" (0:1) став для Зінченка 100-м матчем у блакитній футболці у всіх турнірах.
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