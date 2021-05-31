"Барселона" офіційно повідомила про трансфер Серхіо Агуеро

Цитата:

"ФК "Барселона" і Серхіо "Кун" Агуеро домовилися, що гравець приєднається до клубу з 1 липня, коли закінчиться його контракт з "Манчестер Сіті", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Гравець підпише контракт до кінця сезону 2022/23, а його пункт про викуп встановлений в розмірі 100 мільйонів євро.

Довідково

За "Манчестер Сіті" Агуеро забив 260 голів, зробив 74 передачі і виграв 15 трофеїв, зокрема, 5 титулів Прем'єр-ліги, 1 Кубок Англії, 6 Кубків Ліги.

Доповнення

У фіналі Ліги чемпіонів сезону 2020/2021 "Манчестер Сіті" поступився лондонському "Челсі" з рахунком 0:1.