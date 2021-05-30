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The Guardian

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Зінченко у складі “Манчестер Сіті” зазнав поразки у фіналі Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 24743 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. На стадіоні “Драгау” в Порту відбувся фінал Ліги чемпіонів сезону 2020-21 років в якому зійшлися два англійських клуби: “Манчестер Сіті” та “Челсі”, передає кореспондент УНН.

Зінченко у складі “Манчестер Сіті” зазнав поразки у фіналі Ліги чемпіонів

Деталі

Перший момент у зустрічі виник на 8-й хвилині, коли Рахім Стерлінг не зумів переграти голкіпера “синіх” Менді. Через сім хвилин відповіли лондонці — Тімо Вернер не зумів забити із вигідної позиції після атаки партнерів з лівого флангу. В одній з наступних атак Вернер з гострого кута надіслав м’яч повз воріт.

На 37 хвилині Олександр Зінченко відібрав м’яч у власній карній зоні при гострій атаці “Челсі”. Під завершення тайму “містяни” пропустили контратаку. З проникаючої передачі Маунта, голом відзначився Хаверц.

По перерві “Манчестер Сіті” володів більшість часу м’ячем. Гарний шанс подвоїти рахунок згаяв Пулішич, який не влучив у ворота при виході із Едерсоном. У підсумку 1:0 на користь “Челсі”.

Українець Зінченко відіграв повний поєдинок у складі “Манчестер Сіті”.

Доповнення

“Манчестер Сіті” програв перший єврокубковий фінал за 51 рік. “Челсі” вдруге в історії виграв Лігу чемпіонів (перший раз в 2012 році).

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