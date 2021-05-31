"Барселона" официально сообщила о трансфере Серхио Агуэро

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"ФК "Барселона" и Серхио "Кун" Агуэро договорились, что игрок присоединится к клубу с 1 июля, когда закончится его контракт с "Манчестер Сити", - говорится в сообщении.

Детали

Игрок подпишет контракт до конца сезона 2022/23, а его пункт о выкупе установлен в размере 100 миллионов евро.

Справка

За "Манчестер Сити" Агуэро забил 260 голов, сделал 74 передачи и выиграл 15 трофеев, в частности, 5 титулов Премьер-лиги, 1 Кубок Англии, 6 Кубков Лиги.

Дополнение

В финале Лиги чемпионов сезона 2020/2021 "Манчестер Сити" уступил лондонскому "Челси" со счетом 0:1.