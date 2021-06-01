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Мы вернемся сильнее: Зинченко прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов

Киев • УНН

 • 12789 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение "Манчестер Сити" от "Челси" в финале Лиги чемпионов, передает УНН со ссылкой на Instagram футболиста.

Мы вернемся сильнее: Зинченко прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов

Цитата:

"Невозможно сейчас описать свои ощущения. Мы постарались выложиться на поле. Весь сезон мы пахали, как животные, но этого было недостаточно. Мы вернемся сильнее! И я уверен, что "Сити" скоро выиграет Лигу чемпионов, потому что вы этого заслуживаете", - написал Зинченко.

Детали

Финальный поединок в Лиге чемпионов против "Челси" (0:1) стал для Зинченко 100-м матчем в голубой футболке во всех турнирах.

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Сообщение, распространенный Alex Zinchenko (@ zinchenko_96)

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