Мы вернемся сильнее: Зинченко прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение "Манчестер Сити" от "Челси" в финале Лиги чемпионов, передает УНН со ссылкой на Instagram футболиста.
Цитата:
"Невозможно сейчас описать свои ощущения. Мы постарались выложиться на поле. Весь сезон мы пахали, как животные, но этого было недостаточно. Мы вернемся сильнее! И я уверен, что "Сити" скоро выиграет Лигу чемпионов, потому что вы этого заслуживаете", - написал Зинченко.
Детали
Финальный поединок в Лиге чемпионов против "Челси" (0:1) стал для Зинченко 100-м матчем в голубой футболке во всех турнирах.
Посмотреть этот сообщение в Instagram
Добавим
"Барселона" официально сообщила о трансфере Серхио Агуэро.