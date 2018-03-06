Ми не хочемо нової "холодної війни" - Столтенберг

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг прокоментував заяви президента РФ Володимира Путіна щодо створення нового ядерного озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

“Захід уже відповідає на агресивну поведінку Росії, складовою якої є і модернізація Москвою ядерних арсеналів та розробка нових видів озброєнь”, — запевнив Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що дії російської влади є однією з причин того, що Альянс проводить власне посилення.

“Промова президента РФ Володимира Путіна вписується в лінію поведінки Росії останніх років щодо розробки нових озброєнь та застосування сили проти України, а тому НАТО здійснює найпотужніше посилення нашої колективної безпеки з часів “холодної війни”, — заявив генсек НАТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Меркель і Трамп обговорили заяву Путіна про нове озброєння

Водночас Столтенберг висловив сподівання, що цього разу вдасться уникнути нової гонки озброєнь між РФ та Західними країнами.

“НАТО не хоче нової “холодної війни”. Ми не хочемо нової гонки озброєнь. Альянс не вдається до дзеркальних дій у відповідь на кроки з боку Росії за принципом “ракету на ракету, зброю на зброю”, — підкреслив він.

Нагадаємо, 1 березня в рамках послання президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів були вперше продемонстровані випробування новітнього ракетного комплексу “Сармат”, підводного безпілотника і новітньої лазерної зброї.

Російський лідер заявив, що не блефує, тому не слід розгойдувати човен “планета Земля”, вводячи проти РФ санкції та інші обмеження.

Керівник прес-служби Держдепартаменту США Хезер Науерт наголосила, що використання згаданих 1 березня президентом РФ Володимиром Путіним ядерних ракет порушує міжнародні зобов’язання Кремля, зокрема Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД).

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