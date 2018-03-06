Мы не хотим новой "холодной войны" - Столтенберг
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прокомментировал заявления президента РФ Владимира Путина по созданию нового ядерного вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
“Запад уже отвечает на агрессивное поведение России, составной частью которой является и модернизация Москвой ядерных арсеналов и разработка новых видов вооружений”, — заверил Столтенберг.
Генсек НАТО отметил, что действия российской власти являются одной из причин того, что Альянс проводит собственное усиление.
“Речь президента РФ Владимира Путина вписывается в линию поведения России последних лет по разработке новых вооружений и применения силы против Украины, а потому НАТО осуществляет мощное усиление нашей коллективной безопасности со времен ”холодной войны“, — заявил генсек НАТО.
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В то же время Столтенберг выразил надежду, что на этот раз удастся избежать новой гонки вооружений между РФ и западными странами.
“НАТО не хочет новой ”холодной войны“. Мы не хотим новой гонки вооружений. Альянс не прибегает к зеркальных действий в ответ на шаги со стороны России по принципу “ракету на ракету, оружие на оружие”, — подчеркнул он.
Напомним, 1 марта в рамках послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию были впервые продемонстрированы испытания новейшего ракетного комплекса “Сармат”, подводного беспилотника и новейшей лазерного оружия.
Российский лидер заявил, что не блефует, поэтому не следует раскачивать лодку “планета Земля”, вводя против РФ санкции и другие ограничения.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науерт отметила, что использование упомянутых 1 марта президентом РФ Владимиром Путиным ядерных ракет нарушает международные обязательства Кремля, в частности Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).