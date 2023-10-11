Ми наближаємося до НАТО - Зеленський

Цитата

«Що стосується Столтенберга. Я дуже радий, що у нього така позиція, абсолютно чітка. У нас була предметна розмова. Ми всі працюємо над тим, щоб Україна була в Альянсі. Але ми знаємо, що вирішує не тільки Україна, не тільки Генсек НАТО, вирішують всі члени НАТО, тому будемо тиснути», - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що йому складно сказати, який буде результат на наступному саміті.

«Який буде результат на наступному саміті мені сьогодні складно сказати, побачимо. У будь-якому випадку ми наближаємося до Альянсу і ми це бачимо з вами по відповідних сигналах, сьогодні один із них», - заявив Зеленський.

Доповнення

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що усі члени Альянсу погодилися на вступ України до НАТО.

Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом співпрацю з провідними світовими виробниками озброєнь для впровадження стандартів НАТО.