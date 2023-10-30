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"Ми лише відстрочимо детонацію": Зеленський проти навіть тимчасового перемир'я

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський категорично проти навіть тимчасового перемир'я. Про це він сказав журналісту Time Саймону Шустеру, повідомляє УНН.

"Ми лише відстрочимо детонацію": Зеленський проти навіть тимчасового перемир'я

Цитата

«Для нас це означало б залишити цю рану відкритою для майбутніх поколінь. Можливо, це заспокоїть деяких людей усередині нашої країни та за її межами, принаймні тих, хто хоче за будь-яку ціну довести справу до кінця. Але для мене це проблема, бо в нас залишилася вибухова сила. Ми лише відстрочимо його детонацію», - сказав Зеленський.

Деякі з його помічників розповіли Time, що впертість Зеленського зашкодила зусиллям їхньої команди розробити нову стратегію, нове послання. Поки вони обговорювали майбутнє війни, одне питання залишалося табу: можливість укладання мирної угоди з росіянами.

Зазначається, що, судячи з недавніх опитувань, більшість українців відкинули б такий крок, особливо якби він спричинив втрату якоїсь окупованої території.

Доповнення

Зеленський заявляв, що росія розглядає різні сценарії війни на найближчі роки. Один із них – особливо небезпечний. Йдеться про те, що росія шукає можливості заморожування агресії, щоб адаптуватися. Кремль зможе відновити розбитий військовий потенціал до 2028 року. Вони будуть достатньо сили атакувати інші країни.

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