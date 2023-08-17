MHP Fishing Fest 2023: на Київщині відбулися благодійні змагання з ловлі риби
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. На озері Карпич, що на Київщині, відбувся четвертий тур благодійного рибальського аукціону "MHP Fishing Fest 2023", передає УНН із посиланням на пресслужбу Миронівського заводу по виготовленню круп і комбікормів.
Деталі
Участь у турнірі взяли 15 команд з підприємств МХП. У підсумку було зібрано 16 тис. грн для закупівлі дронів-камікадзе.
Четвертий тур - багатий на нові рекорди, розповіли у компанії. Так, загальна вага виловленої риби становила 2560 кг, що перебило вилов на озері Кунка.
Також, під час змагань зафіксовано рекорд щодо ваги виловленого коропа - 18 кг.
Чемпіоном туру стала команда з Вінницької птахофабрики (МХП) «Carp Lider». Гравці команди «взяли» перше місце і кубок Big Fish. Загальний вилов «Carp Lider» сягнув 319,82 кг: у першу добу учасники команди зловили рибину вагою 17,73 кг, а на другу – 18,00 кг.
«Це також вперше в історії MHP Fishing Fest», - ідеться у повідомленні.
Також повідомляється, що друге місце посіла команда зі Старинської птахофабрики (МХП) «Fisherman SPF» (288,96 кг), третє – ВКВК «Ладижинський амур» (177,96 кг).
"MHP Fishing Fest" проводять з 2018 року. Перемогу здобувають команди, що впіймали найбільшу кількість риби у ваговому вимірюванні. Виловлену рибу відпускають, адже гасло MHP Fishing Fest - "Зловив – відпустив".
Довідка
"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.