"Металіст-1925" завершив безпереможну серію в чемпіонаті України

Деталі

Зрозуміло, що коли певна команда пропускає гол уже на першій хвилині, це руйнує будь-який план на гру й змушує запускати в дію умовний “план Б”. Якраз таке пережила “Десна”: настільки швидко пропущений м’яч від Марлісона поставив перед чернігівцями непросте завдання — зокрема, з огляду на їхню схильність діяти “другим номером”.

Утім, по-своєму завдання господарям поля полегшили гості, які, відкривши рахунок, явно зосередилися на захисті й утриманні потрібного результату. Як наслідок — уже в середині першого тайму підопічні Олександра Рябоконя досягли нічиєї (забивав Тотовицький), в подальшому продовжуючи атакувати.

По перерві, здавалося, чернігівці на класі таки зможуть дотиснути суперника. Однак — ні: незадовго після того, як поновилася гра, “Металіст 1925” удруге вийшов уперед. І ось що важливо відзначити, цього разу харків’яни трималися стійкіше, фактично не допускаючи помилок. Упевнені дії гостей у захисті дали їм змогу здобути виїзну перемогу — 1:2.

Доповнення

“Металіст-1925” 5-матчеву безвиграшну серію — 10 очок і 9-й рядок таблиці. “Десна” йде шостою (16).