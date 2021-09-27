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"Металлист-1925" завершил безпобедную серию в чемпионате Украины

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Чернигове на стадионе "имени Ю. Гагарина" состоялся 9-й тур Украинской Премьер-лиги в котором "Десна" принимала "Металлист-1925", передает УНН со ссылкой на УПЛ.

Детали

Понятно, что когда определенная команда пропускает гол уже на первой минуте, это разрушает любой план на игру и заставляет запускать в действие условный “план Б”. Именно такое пережила “Десна”: настолько быстро пропущенный мяч от Марлисона поставил перед черниговцами непростая задача — в частности, учитывая их склонность действовать “вторым номером”.

Впрочем, по-своему задачу хозяевам поля облегчили гости, которые, открыв счет, явно сосредоточились на защите и содержании нужного результата. Как следствие — уже в середине первого тайма подопечные Александра Рябоконя достигли ничьей (забивал Тотовицкий), в дальнейшем продолжая атаковать.

После перерыва, казалось, черниговцы на классе таки смогут дожать соперника. Однако — нет: вскоре после того, как возобновилась игра, “Металлист 1925” во второй раз вышел вперед. И вот что важно отметить, в этот раз харьковчане держались стойко, фактически не допуская ошибок. Уверенные действия гостей в защите позволили им получить выездную победу — 1:2.

Дополнение

“Металлист-1925” 5-матчевую безвыигрышную серию — 10 очков и 9-ю строчку таблицы. “Десна” идет шестой (16).

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