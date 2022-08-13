Мессі вперше з 2005 року не номінували на "Золотий м'яч"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Французьке видання France Football оприлюднило список претендентів на "Золотий м’яч". Імʼя Ліонеля Мессі цього року в списку не знайшли. Про це інформує УНН.
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Аргентинець Ліонель Мессі вперше з 2005 року не потрапив до тридцятки претендентів на приз найкращому футболісту "Золотий м'яч", який вручає журнал France Football.
Мессі – рекордсмен за кількістю отриманих "Золотих м'ячів" (7).
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