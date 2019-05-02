Мешканець Миколаївщини виграв 500 тис. грн в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. 56-річний житель села Новомихайлівське Миколаївської області виграв півмільйона гривень у державну лотерею “Лото-Забава”, передає УНН з посиланням на оператора державних лотерей “М.С.Л.”.
Сталося це 28 квітня 2019 року під час розіграшу 1029-го тиражу “Лото-Забава” у конкурсі “Багаті та Відомі”, у прямому ефірі.
Як зізнався герой конкурсу, попереднього разу виграш у “Лото-Забава” спіткав його теж на свято Великодня, але у 2011 році. Саме тоді Мирослав потрапив до студії вперше та виграв 40 тис. грн.
“28 квітня пану Мирославу пощастило знову! Уполювавши спочатку 50 000 гривень, улюбленцю долі вдалося збільшити свій приз у 10 разів і зірвати півмільйона гривень. До речі, уже тричі поспіль у конкурсі „Багаті та відомі“ виграють максимальний приз”, — розповіли в “М.С.Л.”.
Для того, щоб узяти участь у конкурсі “Багаті та Відомі”, потрібно придбати білет з однойменною числовою комбінацією ціною 2 гривні та зареєструвати числову комбінацію, надруковану у білеті, на офіційному сайті “М.С.Л.” або за допомогою смс-повідомлення на номер 330.