Житель Николаевской области выиграл 500 тыс. грн в лотерею

Произошло это 28 апреля 2019 года во время розыгрыша 1029-го тиража “Лото-Забава” в конкурсе “Богатые и Знаменитые”, в прямом эфире.

Как признался герой конкурса, в прошлый раз выигрыш в “Лото-Забава” встретил его тоже на праздник Пасхи, но в 2011 году. Именно тогда Мирослав попал в студию впервые и выиграл 40 тыс. грн.

“28 апреля господину Мирославу повезло снова! Добывши сначала 50000 гривен, любимцу судьбы удалось увеличить свой приз в 10 раз и сорвать полмиллиона гривен. Кстати, уже трижды подряд в конкурсе „Богатые и знаменитые“ выигрывают максимальный приз", - рассказали в “ М.С.Л.”.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе “Богатые и Знаменитые”, нужно приобрести билет с одноименной числовой комбинацией по цене 2 гривны и зарегистрировать числовую комбинацию, напечатанную в билете, на официальном сайте “М.С.Л.” или с помощью смс-сообщения на номер 330.