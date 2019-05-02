Житель Николаевской области выиграл 500 тыс. грн в лотерею

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 104186 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 108492 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 111229 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 112290 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 139451 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114691 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139777 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144921 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130324 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130364 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
Житель Николаевской области выиграл 500 тыс. грн в лотерею

Житель Николаевской области выиграл 500 тыс. грн в лотерею

Киев  •  УНН

 • 8145 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. 56-летний житель села Новомихайловское Николаевской области выиграл полмиллиона гривен в государственную лотерею "Лото-Забава", передает УНН со ссылкой на оператора государственных лотерей "М.С.Л.".

Произошло это 28 апреля 2019 года во время розыгрыша 1029-го тиража “Лото-Забава” в конкурсе “Богатые и Знаменитые”, в прямом эфире.

Как признался герой конкурса, в прошлый раз выигрыш в “Лото-Забава” встретил его тоже на праздник Пасхи, но в 2011 году. Именно тогда Мирослав попал в студию впервые и выиграл 40 тыс. грн.

“28 апреля господину Мирославу повезло снова! Добывши сначала 50000 гривен, любимцу судьбы удалось увеличить свой приз в 10 раз и сорвать полмиллиона гривен. Кстати, уже трижды подряд в конкурсе „Богатые и знаменитые“ выигрывают максимальный приз", - рассказали в “ М.С.Л.”.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе “Богатые и Знаменитые”, нужно приобрести билет с одноименной числовой комбинацией по цене 2 гривны и зарегистрировать числовую комбинацию, напечатанную в билете, на официальном сайте “М.С.Л.” или с помощью смс-сообщения на номер 330.

Украинские Национальные Новости

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