Мешканець Дніпра зберігав вдома наркотики на 100 тис. грн
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Мешканець Дніпра зберігав у себе вдома чималу партію рідкого метамфетаміну та марихуани. Про це повідомили працівники управління з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України.
Рідкий психотроп було виготовлено з метою подальшої кристалізації, тобто приведення до товарного вигляду, а також фасування і збуту серед наркозалежних Дніпра та прилеглих територій.
За цінами “чорного” ринку вартість вилученого метамфетаміну та близько 1,5 кг висушеної “травички” може становити близько 100 тис. грн.
Наразі вилучені трофеї правоохоронців направлено на експертне дослідження, відкрито кримінальне провадження за низкою статей Кримінального кодексу України, відповідно до яких правопорушникові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років.