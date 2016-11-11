Житель Днепра хранил дома наркотики на 100 тыс. грн

Жидкий психотроп было изготовлено с целью дальнейшей кристаллизации, то есть приведение к товарному виду, а также фасовки и сбыта среди наркозависимых Днепра и прилегающих территорий.

По ценам "черного" рынка стоимость изъятого метамфетамина и около 1,5 кг высушенной "травки" может составить около 100 тыс. грн.

Изъятые трофеи правоохранителей направлены на экспертное исследование, открыто уголовное производство по ряду статей Уголовного кодекса Украины, согласно которым правонарушителю может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.