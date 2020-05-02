Меркель і Макрон підтримають збір 7,5 млрд євро на розробку вакцини від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Єврокомісія закликала зібрати 7,5 млрд євро на боротьбу з коронавірусною інфекцією. Лідери ФРН, Франції, Італії та Норвегії готові підтримати цю ініціативу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Канцлер ФРН Ангела Меркель і лідери ще трьох європейських країн підтримали заклик Єврокомісії зібрати 7,5 млрд євро на розробку загальнодоступної вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2.
Як написали Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністри Італії та Норвегії Джузеппе Конте і Ерна Сульберг: "Ми відкрито заявимо про наші зобов'язання, і ми раді, що нас підтримують партнери у всьому світі".
"Мобілізовані нами кошти запустять безпрецедентне глобальне співробітництво між вченими і регуляторами, промисловістю і урядами, міжнародними організаціями, фондами та представниками системи охорони здоров'я", - переконані вони.
Відзначається, що до них приєдналися голова Ради ЄС Шарль Мішель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Єврокомісія 4 травня скликає міжнародну донорську конференцію в режимі онлайн, щоб зібрати основу 7,5-мільярдної суми, яка буде спрямована на діагностику, запобігання і лікування атипової пневмонії COVID-19, що викликається коронавірусом SARS-CoV-2. Головною метою ініціативи є розробка загальнодоступної вакцини.
Нагадаємо, глава ВООЗ заявляв, що говорити про завершення пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 поки не доводиться.