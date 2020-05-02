Меркель и Макрон поддержат сбор 7,5 млрд евро на разработку вакцины от коронавируса

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и лидеры еще трех европейских стран поддержали призыв Еврокомиссии собрать 7,5 млрд евро на разработку общедоступной вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

Как написали Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министры Италии и Норвегии Джузеппе Конте и Эрна Сульберг: "Мы открыто заявим о наших обязательствах, и мы рады, что нас поддерживают партнеры во всем мире".

"Мобилизованные нами средства запустят беспрецедентное глобальное сотрудничество между учеными и регуляторами, промышленностью и правительствами, международными организациями, фондами и представителями системы здравоохранения", - убеждены они.

Отмечается, что к ним присоединились глава Совета ЕС Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия 4 мая созывает международную донорскую конференцию в режиме онлайн, чтобы собрать основу 7,5-миллиардного суммы, которая будет направлена на диагностику, предупреждение и лечение атипичной пневмонии COVID-19, которая вызывается коронавирусом SARS-CoV-2. Главной целью инициативы является разработка общедоступной вакцины.

Напомним, глава ВОЗ заявлял, что говорить о завершении пандемии коронавируса SARS-CoV-2 пока не приходится.