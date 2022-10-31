Мер Львова закликав бути в укриттях і відзначив роботу ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Мер Львова Андрій Садовий закликав містян бути в укриттях і відзначив роботу сил ППО, які збивають ракети навіть у туманну погоду, пише УНН.
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"Сили ППО, які при такій туманній погоді збивають ракети, без перебільшення – титани. Друзі, залишайтесь у безпечному місці до завершення повітряної тривоги! Ворог біситься, бо знає, що нас не перемогти. Будьте уважними! Довіряйте та поширюйте інформацію лише з перевірених та офіційних джерел!" - написав Садовий у Телеграм.
Нагадаємо
По Україні триває повітряна тривога, у Вінницькій, Полтавській та Київській областях повідомляли про роботу ППО. По Харкову, Києву, Запоріжжю та Черкаській області були "прильоти", удари були по критичній інфраструктурі.