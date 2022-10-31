Мер Львова закликав бути в укриттях і відзначив роботу ППО

Цитата

"Сили ППО, які при такій туманній погоді збивають ракети, без перебільшення – титани. Друзі, залишайтесь у безпечному місці до завершення повітряної тривоги! Ворог біситься, бо знає, що нас не перемогти. Будьте уважними! Довіряйте та поширюйте інформацію лише з перевірених та офіційних джерел!" - написав Садовий у Телеграм.

Нагадаємо

По Україні триває повітряна тривога, у Вінницькій, Полтавській та Київській областях повідомляли про роботу ППО. По Харкову, Києву, Запоріжжю та Черкаській області були "прильоти", удари були по критичній інфраструктурі.