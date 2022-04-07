Мер Каховки покинув місто через погрози від окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Мер тимчасово захопленої Каховки Херсонської області Віталій Немерець виїхав з міста через погрози від російських загарбників. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Каховської територіальної громади.
Деталі
Віталій зазначив, що йому загрожувала реальна небезпека, адже він не захотів співпрацювати з російськими окупантами. Міський голова виїхав на підконтрольну Збройним Силам України територію.
Цитата
"Вважаю, що від мертвого мера або мера десь у підвалі користі громаді немає. Тому я прийняв рішення виїхати з тимчасово окупованої Каховщини на підконтрольну ЗСУ територію.
Дорогі мої каховчани! Те, що я фізично не з вами, не означає, що я вас покинув! Я і надалі працюю і працюватиму для вас - на благо нашої Каховської громади", — написав Немерець.
Нагадаємо
У тимчасово захопленій Каховці на Херсонщині припинило патрулювання громадське формування "Щит". У місті запрацювала "воєнна поліція" російських окупантів.