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Мер Каховки покинув місто через погрози від окупантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Мер тимчасово захопленої Каховки Херсонської області Віталій Немерець виїхав з міста через погрози від російських загарбників. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Каховської територіальної громади.

Мер Каховки покинув місто через погрози від окупантів

Деталі

Віталій зазначив, що йому загрожувала реальна небезпека, адже він не захотів співпрацювати з російськими окупантами. Міський голова виїхав на підконтрольну Збройним Силам України територію.

Цитата

"Вважаю, що від мертвого мера або мера десь у підвалі користі громаді немає. Тому я прийняв рішення виїхати з тимчасово окупованої Каховщини на підконтрольну ЗСУ територію.

Дорогі мої каховчани! Те, що я фізично не з вами, не означає, що я вас покинув! Я і надалі працюю і працюватиму для вас - на благо нашої Каховської громади", — написав Немерець.

                              

Нагадаємо

У тимчасово захопленій Каховці на Херсонщині припинило патрулювання громадське формування "Щит". У місті запрацювала "воєнна поліція" російських окупантів.

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