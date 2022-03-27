Мер Івано-Франківська потрапив під обстріл біля Чернігова: є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків потрапив під обстріл рашистів неподалік від Чернігова, 26 березня, коли прямував до оточеного міста з гуманітарною місією. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву Марцінківа у Facebook.
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"Ми з гуманітарною місією їхали у Чернігів, щоб допомогти місту, яке, фактично, оточене. Але ми були обстріляні ворогом, обстріляли наш транспорт. На щастя, всі - живі. Є кілька хлопців, які поранені. Я хочу подякувати нашому водію Андрію, його професіоналізму. Він доклав максимум зусиль, щоб ми відбулися легко", - розповів мер.
Деталі
Марцінків зазначив, що з Івано-Франківська до Чернігова перевозили засоби зв'язку та іншу гуманітарну допомогу, яка необхідна цивільному населенню та нашим військовим.
"26 березня для нас - новий день народження. Біля мене хлопці, з якими ми доставили допомогу для чернігівців. Якби не вони, не їхній професіоналізм, то ваш покірний слуга тут би вже не сидів. Дякую також ніжинському міському голові, який допоміг нам з евакуацією, бо наш автобус вийшов з ладу, через постріли він майже, як решето", - додав мер міста.
Доповнення
За даними голови Чернігівської ОДА, окупанти продовжують нести втрати у Чернігівській області. Зокрема, там з’явилися щонайменше дві свої “Чорнобаївки”.