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Мер Івано-Франківська потрапив під обстріл біля Чернігова: є поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків потрапив під обстріл рашистів неподалік від Чернігова, 26 березня, коли прямував до оточеного міста з гуманітарною місією. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву Марцінківа у Facebook.

Мер Івано-Франківська потрапив під обстріл біля Чернігова: є поранені

Цитата

"Ми з гуманітарною місією їхали у Чернігів, щоб допомогти місту, яке, фактично, оточене. Але ми були обстріляні ворогом, обстріляли наш транспорт. На щастя, всі - живі. Є кілька хлопців, які поранені. Я хочу подякувати нашому водію Андрію, його професіоналізму. Він доклав максимум зусиль, щоб ми відбулися легко", - розповів мер.

Деталі

Марцінків зазначив, що з Івано-Франківська до Чернігова перевозили засоби зв'язку та іншу гуманітарну допомогу, яка необхідна цивільному населенню та нашим військовим.

"26 березня для нас - новий день народження. Біля мене хлопці, з якими ми доставили допомогу для чернігівців. Якби не вони, не їхній професіоналізм, то ваш покірний слуга тут би вже не сидів. Дякую також ніжинському міському голові, який допоміг нам з евакуацією, бо наш автобус вийшов з ладу, через постріли він майже, як решето", - додав мер міста.

Доповнення

За даними голови Чернігівської ОДА, окупанти продовжують нести втрати у Чернігівській області. Зокрема, там з’явилися щонайменше дві свої “Чорнобаївки”.

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