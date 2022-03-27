Мэр Ивано-Франковска попал под обстрел возле Чернигова: есть раненые

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"Мы с гуманитарной миссией ехали в Чернигов, чтобы помочь городу, который, фактически, оцеплено. Но мы были обстреляны врагом, обстреляли наш транспорт. К счастью, все - живы. Есть несколько ребят, которые ранены. Я хочу поблагодарить нашего водителя Андрея, его профессионализма. Он приложил максимум усилий, чтобы мы отделались легко", - рассказал мэр.

Детали

Марцинкив отметил, что из Ивано-Франковска в Чернигов перевозили средства связи и другую гуманитарную помощь, которая необходима гражданскому населению и нашим военным.

"26 марта для нас - новый день рождения. У меня ребята, с которыми мы доставили помощь для черниговцев. Если бы не они, не их профессионализм, то ваш покорный слуга здесь бы уже не сидел. Спасибо также Нежинскому городскому голове, который помог нам с эвакуацией, потому что наш автобус вышел из строя, из-за выстрелов он почти, как решето", - добавил мэр города.

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По данным главы Черниговской ОГА, оккупанты продолжают нести потери в Черниговской области. В частности, там появились по меньшей мере две свои “Чернобаевки”.