Мер Черкас відреагував на провадження через послаблення карантину у місті
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко відреагував на відкрите кримінальне провадження щодо послаблення карантину у місті та заявив, що таким рішенням місто відновило "соціальну справедливість". Відповідним відеозверненням він поділився у своєму Facebook, передає УНН.
“Черкаський виконавчий комітет прийняв рішення, чим дозволив будівельним магазинам, закладам побутового обслуговування населення працювати. Це рішення викликало бурхливу реакцію, починаючи від правоохоронних органів, закінчуючи СБУ, зрозуміло, що з Києва телефонували... Мене, міського голову, ніякими кримінальними справами... не залякати. В тому числі з вищих посадовців нашої країни”, — сказав Бондаренко.
“У місті Черкаси є безліч справ, які не розкриті. Починаючи від вбивств, закінчуючи у рік понад 200 заволодінь транспортними засобами. Потрібно розслідувати ці справи, а не рішення, яке прийняв Черкаський виконавчий комітет”, — наголосив мер міста.
За його словами, у Черкасах таким рішенням відновили "соціальну справедливість".
“На мою думку, нічим не відрізняється великий будівельний гіпермаркет від маленького магазина будівельних товарів”, — сказав Бондаренко.
Нагалаємо, Черкаським відділом поліції сьогодні відкрито кримінальне провадження за фактом послаблення карантинних заходів у Черкасах. Рішення про пом’якшення обмежень вчора ухвалила міська влада, воно суперечить постанові Кабміну щодо карантинних заходів.
На рішення відреагували голова МОЗ Степанов і голова МВС Аваков.