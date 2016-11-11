Меморандум між міністерствами щодо децентралізації підписали у Мінрегіоні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ ключові в процесі децентралізації міністерства підписали меморандум про взаємопорозуміння щодо підтримки впровадження секторальної децентралізації, передає кореспондент УНН.
"Послуга, яка надається вчасно, яка надається якісно та контролюється громадою - саме тому тут зібралися всі практично наші міністерства, які є ключовими у децентралізації. Сьогодні тут присутній і Мінфін, і Мінкульт, і Мінінфраструктури і Мінекології, це і наше міністерство, і МОН, і МОЗ. Не хочу перебільшувати цю подію, але це те ,що ми чекали довго, тому що координація зусиль усіх міністерств є важливою і має відобразитися на якості життя українських родин. Саме ця координація дозволить відчути реформу швидше",- сказав віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
Сторони домовились створити механізм координації секторальної децентралізації між Мінрегіоном та іншими центральними органами виконавчої влади у вигляді Координаційного комітету.
Передбачено розробити низку нормативно-правових актів, сформувати плани децентралізації за секторальними напрямками.