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Меморандум между министерствами по децентрализации подписали в Минрегионе

Меморандум между министерствами по децентрализации подписали в Минрегионе

Киев • УНН

 • 6600 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ ключевые в процессе децентрализации министерства подписали меморандум о взаимопонимании относительно поддержки внедрения секторальной децентрализации, передает корреспондент УНН.

Услуга, которая предоставляется вовремя, которая предоставляется качественно и контролируется обществом - именно поэтому здесь собрались практически все наши министерства, которые являются ключевыми в децентрализации. Сегодня здесь присутствует и Минфин, и Минкульт, и Мининфраструктуры и Минэкологии, это и наше министерство, и МОН, Минздрав. Не хочу преувеличивать это событие, но это то, чего мы ждали долго, потому что координация усилий всех министерств является важной и должна отразиться на качестве жизни украинских семей. Именно эта координация позволит почувствовать реформу быстрее",- сказал вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Стороны договорились создать механизм координации секторальной децентрализации между Минрегионом и другими центральными органами исполнительной власти в виде Координационного комитета.

Предусмотрено разработать ряд нормативно-правовых актов, сформировать планы децентрализации по секторальным направлениям.

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