Меморандум между министерствами по децентрализации подписали в Минрегионе

Услуга, которая предоставляется вовремя, которая предоставляется качественно и контролируется обществом - именно поэтому здесь собрались практически все наши министерства, которые являются ключевыми в децентрализации. Сегодня здесь присутствует и Минфин, и Минкульт, и Мининфраструктуры и Минэкологии, это и наше министерство, и МОН, Минздрав. Не хочу преувеличивать это событие, но это то, чего мы ждали долго, потому что координация усилий всех министерств является важной и должна отразиться на качестве жизни украинских семей. Именно эта координация позволит почувствовать реформу быстрее",- сказал вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Стороны договорились создать механизм координации секторальной децентрализации между Минрегионом и другими центральными органами исполнительной власти в виде Координационного комитета.

Предусмотрено разработать ряд нормативно-правовых актов, сформировать планы децентрализации по секторальным направлениям.