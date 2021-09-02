Медведчуку ще на два місяці продовжили домашній арешт

Цитата

“Клопотання прокурора задовольнити і продовжити у межах строків досудового розслідування кримінального провадження від 11.03.2021 року до 31.10.2021 року строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Медведчука Віктора Володимировича”, — повідомила суддя.

Контекст

У травні цього року Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що народним депутатам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Уже 13 травня Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата України Віктора Медведчука.

20 травня СБУ отримала дозвіл на затримання Тараса Козака. Його було оголошено у розшук. В СБУ казали, що Козак перебуває в Росії, Медведчук зазначав, що у Білорусі.

24 червня СБУ і ДБР провели обшуки в межах справи, де фігурують народні депутати Віктор Медведчук та Тарас Козак.

У липні Печерський районний суд Києва продовжив на 6 місяців термін досудового розслідування у кримінальній справі за підозрою, зокрема, у державній зраді Медведчука та Козака.