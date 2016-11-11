“Медовий” туристичний маршрут розробили на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Маршрут, де туристи зможуть відвідати пасіки, розробили на Рівненщині. Про це повідомляє прес-служба Рівненської ОДА, передає кореспондент УНН.
Маршрут “Медове коло” проляже через чотири райони — Рівненський, Костопільський, Березнівський, Корецький та Гощанський. Він охопить майже 30 населених пунктів.
Медовий “зелений” маршрут створений для популяризації бортництва, об’єднання бджолярів, підприємців і власників сільських садиб, які мають пасіки.
Нагадаємо, на Прикарпатті може з'явитись 14-кілометрова канатна дорога.