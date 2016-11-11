"Медовый" туристический маршрут разработали в Ровенской области

Маршрут "Медовый круг" пройдет через пять районов - Ровенский, Костопольский, Березновский, Корецкий и Гощанский. Он охватит почти 30 населенных пунктов.

Медовый "зеленый" маршрут создан для популяризации бортничества, объединения пчеловодов, предпринимателей и владельцев сельских усадеб, которые имеют пасеки.

Напомним, на Прикарпатье может появиться 14-километровая канатная дорога.