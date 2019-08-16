Медики поставили діагноз 13 госпіталізованим дітям з карпатського курорту
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Вісьмом дітям з 13 госпіталізованих з ознаками харчового отруєння після відпочинку у приватній садибі на Прикарпатті медики поставили діагноз "гострий гастродуоденіт", ще п'ятьом - "гострий гастрит". Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров’я МОЗ України.
"Станом на 16 серпня до Верховинської ЦРЛ госпіталізовано 13 дітей, які в складі групи 30 осіб прибули з Києва на відпочинок у приватну садибу "Горицвіт" у селі Верхній Ясинів Івано-Франківської області. Щодо цього випадку з’ясовано, що дітей госпіталізовано з діагнозом "Гострий гастродуоденіт" - 8 дітей, "Гострий гастрит" - 5 дітей, усі середнього ступеня важкості", - вказали медики.
Спеціалістами розпочато епідеміологічне обстеження групового осередку.
Нагадаємо, у ніч на 16 серпня у лікарні з отруєнням опинилися 13 дітей з карпатського курорту.