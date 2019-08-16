Медики поставили диагноз 13 госпитализированным детям с карпатского курорта

"По состоянию на 16 августа в Верховинскую ЦРБ госпитализированы 13 детей, в составе группы 30 человек прибывшие из Киева на отдых в частную усадьбу "Горицвет" в селе Верхний Ясенов Ивано-Франковской области. В этом случае установлено, что детей госпитализировали с диагнозом "Острый гастродуоденит" - 8 детей, "Острый гастрит" - 5 детей, все средней степени тяжести", - указали медики.

Специалистами начато эпидемиологическое обследование группового очага.

Напомним, в ночь на 16 августа в больнице с отравлением оказались 13 детей с карпатского курорта.