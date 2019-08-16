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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 48749 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119981 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130630 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121628 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125585 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128334 просмотра

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Медики поставили диагноз 13 госпитализированным детям с карпатского курорта

Медики поставили диагноз 13 госпитализированным детям с карпатского курорта

Киев  •  УНН

 • 21155 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Восьми детям с 13 госпитализированных с признаками пищевого отравления после отдыха в частной усадьбе на Прикарпатье медики поставили диагноз "острый гастродуоденит", еще пяти - "острый гастрит". Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

"По состоянию на 16 августа в Верховинскую ЦРБ госпитализированы 13 детей, в составе группы 30 человек прибывшие из Киева на отдых в частную усадьбу "Горицвет" в селе Верхний Ясенов Ивано-Франковской области. В этом случае установлено, что детей госпитализировали с диагнозом "Острый гастродуоденит" - 8 детей, "Острый гастрит" - 5 детей, все средней степени тяжести", - указали медики.

Специалистами начато эпидемиологическое обследование группового очага.

Напомним, в ночь на 16 августа в больнице с отравлением оказались 13 детей с карпатского курорта.

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