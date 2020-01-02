Майже всіх звільнених з полону українців можна виписувати - лікар

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Звільнені українці, яких під час обміну з ОРДЛО передали на підконтрольну Україні територію, протягом тижня можна виписувати з клінічної лікарні “Феофанія”. Про це під час брифінгу повідомив заступник головного лікаря з медичної частини клінічної лікарні “Феофанія” Андрій Строкань, передає кореспондент УНН.

“На протязі найближчого тижня практично 90% пацієнтів ми можемо виписувати. Залишаться тільки ті, які будуть потребувати планового оперативного лікування... Вони всі будуть потребувати подальшої соціальної і психологічної реабілітації. Найбільша проблема — це стоматологія, але ця проблема, яка не може бути вирішена ні за тиждень ні за два, а у деяких пацієнтів вирішення цієї проблеми займе декілька місяців, можливо до року враховуючи імплантацію”, — сказав лікар.

З його слів, так само важливе значення має психологічна реабілітація.

“Вже почали достатньо ефективно займатись, сьогодні так само групи медичних психологів будуть займатись активно з паціетнтами, розписують повний курс терапії їм на найближчий час”, — додав Строкань.

Нагадаємо, 29 грудня, перед Новим роком, відбулося звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО. На підконтрольну Україні територію повернулось 76 утримуваних осіб. Пізніше Офіс Президента опублікував детальний список українців, які повернулися.

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