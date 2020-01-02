Почти всех освобожденных из плена украинский выписывать - врач
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Освобожденные украинцы, которых при обмене с ОРДЛО передали на подконтрольную Украины территорию, в течение недели можно выписывать из клинической больницы “Феофания”. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главного врача по медицинской части клинической больницы “Феофания” Андрей Строкань, передает корреспондент УНН.
“В течение ближайшей недели практически 90% пациентов мы можем выписывать. Останутся только те, которые будут нуждаться планового оперативного лечения... Они все будут нуждаться дальнейшей социальной и психологической реабилитации. Самая большая проблема — это стоматология, но эта проблема, которая не может быть решена ни за неделю ни за две, а в некоторых пациентов решения этой проблемы займет несколько месяцев, возможно до года учитывая имплантацию”, — сказал врач.
По его словам, так же важное значение имеет психологическая реабилитация.
“Уже начали достаточно эффективно заниматься, сегодня так же группы медицинских психологов будут заниматься активно с пациетнтамы, расписывают полный курс терапии им на ближайшее время”, — добавил Строкань.
Напомним, 29 декабря, перед Новым годом, произошло освобождение удерживаемых лиц с ОРДЛО. На подконтрольную Украины территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. Позже Офис Президента опубликовал подробный список украинском, которые вернулись.